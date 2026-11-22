Il Milan fatica quando è in vantaggio a non subire gol e a mantenere il vantaggio. Lo ha sottolineato anche Rúben Amorim durante la conferenza alla vigilia di Milan-Frosinone:

"So i dati, andrei anche più lontano sul discorso: quando siamo in vantaggio, caliamo in ogni reparto. Stiamo cercando di sistemare anche nella gestione. Siamo migliorati nel secondo tempo col Genoa, seppur senza insidiare troppo, ma abbiamo gestito bene e siamo migliorati di partita in partita, ma dobbiamo crescere ancora. Poi è legato anche al nostro poco volume offensivo, insidiamo poco quando siamo in vantaggio e rimane un problema. Dobbiamo creare di più e uccidere la partita".

Come può il Milan gestire il vantaggio: le mosse tattiche per Amorim

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Pressing alto ed esterni offensivi: l'esempio del derby contro l'Inter

E la domanda sorge spontanea: il Milan può evitare di subire gol quando è in vantaggio? Ci sono alcuneche potrebbero servire, specialmente senzain campo: in fase di non possessopuò stringere e formare una, ma lasciando comunque un minimo di libertà al terzino sinistro per attaccare e non comprimere troppo la difesa rossonera. Per migliorare la manovra e l'uscita del pallone fondamentale: il mediano deve abbassarsi per aiutare la linea difensiva che ancora non brilla nella costruzione dal basso. Con il possesso palla è il Milan a gestire il ritmo della gara e può fare correre a vuoto l'avversario, togliendo energie importanti che andrebbero invece impiegate in una possibile rimonta.Fondamentale anche la fase di non possesso: il Milan deve cercare die sporcare le linee di passaggio degli avversari. Solo in questo modo si evitano occasioni troppo facili concesse con il blocco basso davanti alla porta. Importante poi che gli esterni continuino ad attaccare: con un Diavolo più offensivo gli esterni avversari non possono attaccare senza preoccuparsi della difesa e in più non si lascerebbe sola la prima punta, che spesso fa tantissima fatica a tenere il pallone quando è troppo isolata contro i centrali avversari. Abbiamo visto tutto questo nel: 45 minuti in cui il Milan ha cercato di gestire il 3-1 tenendo il pallone e pressando fino alla fine della gara. Le caratteristiche e il piano tattico ci sono, serve solo continuità.