Perché Christian Pulisic è insostituibile nel Milan di Amorim: la percentuale realizzativa, il ruolo tra le linee e il piano con Rabiot, Moreira e Cisse
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Una conferenza stampa ricca di spunti quella alla vigilia di Milan-Frosinone con Amorim che ha toccato in modo molto profondo alcuni temi interessanti. Tra questi anche l'importanza assoluta di Christian Pulisic nel suo Milan:
"Oggi per me Pulisic è l'unico insostituibile per il modo di muoversi tra le linee. Nelle ultime partite europee la sua mancanza si è sentita. Ha qualità uniche e quando non c'è la squadra ne risente. Non parla tanto, ma parla in campo senza parlare: vuole sempre la palla, sia lui che Rabiot tirano su la squadra. Quando manca uno dei due ne risentiamo".
Christian Pulisic, i numeri stagionali in Serie A con il MilanE l'importanza di Pulisic nel Milan si vede anche dai numeri stagionali del numero undici rossonero (presa in considerazione la Serie A dal sito Sofascore):
- Minuti totali giocati: 550;
- Gol: 4;
- Frequenza gol (in minuti): 138 min;
- Percentuale realizzativa: 36%;
- Assist: 1;
- Assist attesi (xA): 1,82;
- Grandi occasioni create: 4;
- Passaggi riusciti a partita: 31,3 (90%);
- Palloni recuperati a partita: 3,1;
- Dribbling riusciti a partita: 1,5 (52%);
- Duelli totali vinti a partita: 3,8 (43%).
Come sostituire Pulisic in caso di turnover: le soluzioni di AmorimImpressionante la percentuale realizzativa e anche i gol messi a segno nei minuti in campo che ancora non sono tantissimi vista l'importanza del calciatore (che è stato gestito a inizio stagione a livello fisico). Pulisic è fondamentale perché sa ricevere palla spalle alla porta tra il centrocampo e l'attacco. In quello spazio sa girarsi e attaccare subito la porta, creando superiorità numerica e imprevedibilità. Mette in difficoltà le difese anche con i suoi movimenti per tutto il campo e perché è un jolly tattico: può giocare ovunque dalla mezzala di centrocampo fino al "falso nueve". Come testimoniano i numeri è tornato ad essere un cecchino in area di rigore: quando ha un'occasione pulita difficilmente sbaglia.
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