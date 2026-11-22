Una conferenza stampa ricca di spunti quella alla vigilia di Milan-Frosinone con Amorim che ha toccato in modo molto profondo alcuni temi interessanti. Tra questi anche l'importanza assoluta di Christian Pulisic nel suo Milan:

"Oggi per me Pulisic è l'unico insostituibile per il modo di muoversi tra le linee. Nelle ultime partite europee la sua mancanza si è sentita. Ha qualità uniche e quando non c'è la squadra ne risente. Non parla tanto, ma parla in campo senza parlare: vuole sempre la palla, sia lui che Rabiot tirano su la squadra. Quando manca uno dei due ne risentiamo".

Christian Pulisic, i numeri stagionali in Serie A con il Milan

Minuti totali giocati: 550;

550; Gol: 4;

4; Frequenza gol (in minuti): 138 min;

138 min; Percentuale realizzativa: 36%;

36%; Assist: 1;

1; Assist attesi (xA): 1,82;

1,82; Grandi occasioni create: 4;

4; Passaggi riusciti a partita: 31,3 (90%);

31,3 (90%); Palloni recuperati a partita: 3,1;

3,1; Dribbling riusciti a partita: 1,5 (52%);

1,5 (52%); Duelli totali vinti a partita: 3,8 (43%).

Come sostituire Pulisic in caso di turnover: le soluzioni di Amorim

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E l'importanza di Pulisic nel Milan si vede anche daidel numero undici rossonero (presa in considerazione ladal sito Sofascore):Impressionante lae anche i gol messi a segno nei minuti in campo che ancora non sono tantissimi vista l'importanza del calciatore (che è stato gestito a inizio stagione a livello fisico). Pulisic è fondamentale perché sa ricevere palla spalle alla porta tra il centrocampo e l'attacco. In quello spazio sa girarsi e attaccare subito la porta, creando superiorità numerica e imprevedibilità. Mette in difficoltà le difese anche con i suoi movimenti per tutto il campo e perché è un: può giocare ovunque dalla mezzala di centrocampo fino al. Come testimoniano i numeri è tornato ad essere un cecchino in area di rigore: quando ha un'occasione pulita difficilmente sbaglia.Ma quando Amorim dovrà fareper farlo rifiatare, come potrebbe giocare il Milan senza perdere pericolosità? Si potrebbe puntare molto sue il gioco sugli esterni sfruttando gli uno contro uno e creando superiorità sui lati della difesa. Per cercare comunque un gioco centrale,sembra uno dei pochi che possa muoversi per tutto il campo e attaccare quella porzione di campo, magari lasciandoin avanti cercando di creare superiorità anche senza i movimenti di Pulisic.