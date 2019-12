Verso Atalanta-Milan, alla ricerca del vero Piatek: il polacco è in crescita

ULTIME NEWS MILAN – L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ mette in evidenza la bellezza dei due gol che Krzysztof Piatek segnò in casa dell’Atalanta lo scorso campionato. Una doppietta che servì molto ai rossoneri per lottare fino alla fine per una Champions League sfuggita per un solo punto. Il Milan pensava di aver trovato un giocatore alla Marco Van Basten, soprattutto considerando la caratura del primo gol in girata di sinistro. Un’affermazione che sembra pura follia a distanza di poco meno di un anno dall’accaduto. Perché quel giocatore in questa stagione non si è mai visto.

Atalanta-Milan non può non far venire alla memoria la prestazione devastante di Piatek che, nelle recenti interviste, ha affermato di aver migliorato molto la sua condizione fisica, all’inizio non perfetta a causa di una preparazione sbagliata (frecciatina a Giampaolo?). Negli ultimi match Piatek ha effettivamente dimostrato un piccolo miglioramento, ma è andato in gol soltanto su calcio di rigore. Sono solo quattro le reti segnate dall’ex Genoa finora, solo una su azione. Un ruolino di marcia decisamente impietoso per un attaccante che l’anno scorso segnava anche ad occhi chiusi.

Di certo Piatek a gennaio non si muoverà dal Milan. Ci sono pochissime possibilità che domani lasci il posto a Rafael Leao, che ha avuto un ottimo impatto nel match contro il Sassuolo della settimana scorsa. L’unica medicina per allontanare questa astinenza? Non può essere che il gol. Mettere palloni alle spalle dei portieri avversari è quello che gli è riuscito meglio lo scorso anno, non adesso. Rievocare Atalanta-Milan dello scorso anno potrebbe essergli utile, perché se il Milan vuole davvero risalire la classifica, non può davvero rinunciare a Krzysztof Piatek. Intanto ecco i convocati di Stefano Pioli per Atalanta-Milan, continua a leggere >>>

