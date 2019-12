Verso Atalanta-Milan, i convocati di Pioli: assenze pesanti, torna Borini

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati che affronteranno il match contro l’Atalanta. Assenze illustri per i rossoneri, che devono rinunciare a Theo Hernandez e Lucas Paqueta per squalifica. Da segnalare il ritorno di Fabio Borini, escluso per scelta tecnica la scorsa settimana per Milan-Sassuolo. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Calabria, Caldara, Conti, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

