Pioli su Rafael Leao: “E’ entrato bene con il Sassuolo, ma non cambierò”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan. Toccato il tema Rafael Leao che, nel match contro il Sassuolo, è entrato alla grande in partita. Su una sua possibile promozione Pioli ha risposto così: “La formazione di domani l’ho già decisa, ma la dirò ai giocatori domani. È entrato bene col Sassuolo. A inizio partita non credo che cambierò, ma in corso si può cambiare qualcosa”. Per vedere le dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android