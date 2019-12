Verso Atalanta-Milan: Gasperini con il dubbio tra Ilicic e Muriel

NEWS ATALANTA – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, buone notizie, per Gian Piero Gasperini, in vista di Atalanta-Milan di domenica 22 dicembre, ore 12:30, al ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo.

Ieri, infatti, si è allenato ancora una volta in gruppo lo sloveno Josip Ilicic, classe 1988, le cui condizioni sono in netto e progressivo miglioramento. Pertanto, l’ex Palermo e Fiorentina dovrebbe essere regolarmente convocato per la gara contro il Milan.

Non essendo, però, ancora in buona forma, Ilicic potrebbe partire dalla panchina nel ‘lunch match‘ di domenica: al suo posto, potrebbe giocare titolare il colombiano Luis Muriel, che si contende il posto da centravanti con Musa Barrow. Sempre a patto che Gasperini, alla fine, non opti per far giocare lo sloveno da ‘falso nueve‘ in avanti con Alejandro ‘Papu’ Gómez.

Sarà certamente in campo una delle stelle della ‘Dea‘, l’ex rossonero Mario Pasalic che, tre anni fa, si rese protagonista di una giornata speciale … continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android