Calciomercato Milan – Se arriva Todibo, cessione in prestito per Gabbia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, qualora, al Milan, nel corso della sessione invernale di calciomercato, dovesse arrivare il difensore centrale francese Jean-Clair Todibo, classe 1999, sarebbe il suo coetaneo e potenziale concorrente nel ruolo, Matteo Gabbia, a fare i bagagli.

Gabbia, infatti, potrebbe lasciare il Milan con la formula del prestito per giocare con maggior continuità. Intanto, però, dalla Spagna non giungono notizie così positive sul futuro di Todibo in rossonero: per i dettagli dalle colonne del ‘Mundo Deportivo‘, continua a leggere >>>

