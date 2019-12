Ecco le prime pagine di oggi, martedì 31 dicembre 2019 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il calciomercato, con la Juventus che si assicura Kulusevski, rivelazione del campionato del Parma. Si muove anche il Milan: è sempre più vicino per i rossoneri l’acquisto del difensore centrale Todibo. A tra poco per la rassegna stampa completa.

