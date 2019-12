Calciomercato Milan – Ibrahimovic riflette su se stesso

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan continua ad aspettare la risposta di Zlatan Ibrahimovic, che probabilmente arriverà dopo Natale.

La sensazione che è l’unico vero ostacolo per l’ingaggio sia Ibrahimovic stesso: il centravanti sta valutando seriamente se è il caso di rimettersi nuovamente in gioco, visto che è ormai fermo da ottobre. Già due mesi fa, Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, aveva manifestato qualche dubbio: “Nella sua testa c’è un po’ la paura di non poter essere un Ibra dominante”. Insomma, tutti aspettano Zlatan. Intanto il Milan ci prova per un centrocampista importante, continua a leggere >>>

