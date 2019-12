Allevi: “Ibrahimovic è come Prokofiev: ritmo e potenza”

CALCIOMERCATO MILAN – Giovanni Allevi, compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha composto, nel 2015, l’inno ufficiale della Serie A, ‘O Generosa!‘, che viene suonata prima dell’inizio di ogni match del massimo campionato.

Ora, in occasione della presentazione del suo nuovo album, ‘Hope‘, uscito ufficialmente il 15 novembre scorso, Allevi ha parlato, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, anche di Zlatan Ibrahimovic, che torna al Milan dopo il biennio trascorso in rossonero tra il 2010 ed il 2012.

A proposito di Ibrahimovic, Allevi, tifoso dell’Ascoli, compagine della sua città che milita in Serie B, ha dichiarato: “Ricorda il compositore russo Sergei Prokofiev, quello di ‘Pierino e il lupo‘, ma, soprattutto, del ‘Concerto n. 5‘ per pianoforte ed orchestra. Pura potenza percussiva. Forse, a tratti, manca di grazia, ma è irresistibile”. Ma voi sapete qual era l’idolo di infanzia di Ibrahimovic? Per scoprirlo, continuate a leggere >>>

