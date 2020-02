Verso Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: tornerà Calhanoglu

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio ‘Franchi‘ di Firenze si accenderanno per Fiorentina-Milan, gara valevole per l’anticipo serale della 25^ giornata di Serie A.

Come riferito sia da ‘Tuttosport‘ sia dal ‘Corriere dello Sport‘ questa mattina in edicola, il Milan di Stefano Pioli, per l’occasione, confermerà il 4-2-3-1 che, in questo periodo, sta portando gioco e risultati in casa rossonera.

Ci sarà, però, una novità, nel tridente di trequartisti, rispetto alla formazione titolare che lunedì scorso ha avuto la meglio, di misura (1-0) a ‘San Siro‘ sul Torino: tornerà titolare, infatti, il fantasista turco Hakan Calhanoglu.

Calhanoglu, che aveva saltato Milan-Torino per una piccola lesione al muscolo ileopsoas destro, ha recuperato, ieri si è allenato in gruppo a Milanello e, pertanto, riprenderà il suo posto in campo alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Tornerà ad accomodarsi in panchina Lucas Paquetá. Del centrocampista brasiliano ha parlato, nelle scorse ore, un famoso giornalista sportivo, che ha fornito un interessante parere sul momento difficile che vive l’ex Flamengo: continua a leggere >>>

