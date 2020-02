Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (21/02/2020)

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina apre con Christian Eriksen, che ieri sera, a Razgrad, in Europa League contro il Ludogorets, ha trovato il suo primo gol in nerazzurro. Richiamo, in prima pagina, anche al successo europeo dell’altra italiana impegnata ieri sera, la Roma, in casa sul Gent: la firma è stata quella di Carles Pérez. Quindi, nel riquadro verticale, le parole del patron dell’Atalanta, Antonio Percassi, dopo la bella notte di Champions League vissuta contro il Valencia, un approfondimento sulla situazione del Milan, con l’ombra del tedesco Ralf Rangnick su Stefano Pioli e, infine, il Napoli di Gennaro Gattuso, impegnato questa sera a Brescia nell’anticipo della 25^ giornata di Serie A.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA