Verso Fiorentina-Milan: Pioli, una gara speciale con tanti ricordi

NEWS MILAN – Sabato sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Franchi‘ di Firenze, si disputerà Fiorentina-Milan, anticipo serale della 25^ giornata di Serie A. Sulla panchina rossonera siederà, come di consueto, Stefano Pioli, tecnico molto legato alla squadra viola per avervi giocato, da calciatore, e per l’averla allenata, neanche troppo tempo fa.

All’andata, 29 settembre 2019, Milan-Fiorentina 1-3 a ‘San Siro‘, Pioli non c’era (l’allenatore rossonero era ancora Marco Giampaolo) e, pertanto, quello di sabato sarà il primo incrocio stagionale del tecnico emiliano con la sua cara Fiorentina. Per Pioli, dunque, sarà una gara speciale, caratterizzata dai tanti ricordi, alcuni belli; altri, purtroppo, tristemente drammatici.

Pioli è stato giocatore della Fiorentina dal 1989 al 1995: è stato proprio in viola che si rilanciò alla grande come calciatore, nel ruolo di difensore, dopo il discreto biennio con la maglia dell’Hellas Verona, riscattando, così, la delusione per non essersi riuscito ad imporre, da protagonista, a Torino con la Juventus.

Lì, al ‘Franchi‘, da difensore, Pioli ha vissuto un momento molto negativo, culminato con la retrocessione in Serie B al termine della stagione 1992-1993 (l’anno in cui Fiorentina-Milan terminò 3-7), nella quale si alternarono ben tre allenatori alla guida della Prima Squadra, ma ha anche legato principalmente ai viola il numero massimo di presenze in una squadra di club, oltre 170.

Il destino lo avrebbe riportato a Firenze ben 22 anni dopo, a giugno 2017, quando fu chiamato dalla famiglia Della Valle per sostituire in panchina Paulo Sousa. Pioli, divenuto nel frattempo allenatore di buon livello e con un notevole bagaglio di esperienze alle spalle con squadra di Serie A (anche con Lazio, portata al terzo posto in campionato ed ai preliminari di Champions League, e Inter), è riuscito a portare i viola all’8° posto in classifica.

16 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte il suo ‘score‘ nel suo primo anno da allenatore della Fiorentina, in una stagione dove i viola hanno sfiorato la qualificazione in Europa League, sul campo, dove, però, ad un certo punto giocare è divenuto davvero troppo difficile: il 4 marzo 2018, infatti, mentre la Fiorentina si trovava in ritiro ad Udine per giocare il giorno dopo alla ‘Dacia Arena‘ contro i friulani, un problema cardiaco notturno portò via, per sempre, il capitano viola Davide Astori a soli 31 anni.

Una mazzata, incredibile, per i compagni di squadra, per la Fiorentina, così come per l’intero mondo del calcio. Un momento realmente disperato che Pioli seppe gestire con maestria, cercando di tenere unite le fila, motivando i suoi ragazzi a continuare a giocare, a vivere, anche nel nome del loro capitano. Un’impresa riuscita per qualche mese, prima del crollo sulla linea finale del traguardo di un’Europa sfumata.

Nella sua seconda stagione in viola, poi, Pioli fu esonerato a 7 giornate dalla fine per via del deterioramento del rapporto con la proprietà con la squadra a metà classifica. Gli subentrò un ex rossonero, Vincenzo Montella, che non ha saputo fare meglio di lui, al punto tale che, dopo aver iniziato anche questo campionato in viola, è stato esonerato dopo una serie inenarrabile di risultati negativi consecutivi.

Per Pioli, dunque, questa partita, Fiorentina-Milan, non potrà mai essere una gara come le altre, anche perché, per continuare a coltivare ambizioni di rimonta in Serie A, e di un posto nelle prossime competizioni europee per la sua squadra, dovrà, giocoforza, mettere da parte cuore e sentimento e pensare solo a come poter dare un dispiacere a quel pubblico che tanto ha amato e che altrettanto lo ha ricambiato. Il Milan, però, si presenterà al ‘Franchi‘ con più di qualche problema di formazione … per le ultime, continua a leggere >>>

