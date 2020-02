Verso Fiorentina-Milan: Musacchio e Calhanoglu si allenano in gruppo

NEWS MILAN – Giungono, finalmente, buone notizie per Stefano Pioli, tecnico rossonero, in vista di Fiorentina-Milan, gara in programma sabato sera, ore 20:45, allo stadio ‘Artemio Franchi‘ di Firenze.

Mentre è in corso l’allenamento dei rossoneri al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ‘Sky Sport‘ ha riferito come sia Mateo Musacchio sia Hakan Calhanoglu, che ieri hanno svolto lavoro individualizzato sul campo, si stiano allenando con il gruppo.

Musacchio e Calhanoglu, pertanto, dovrebbero aver recuperato dai problemi fisici che li avevano messi fuori causa per Milan-Torino ed essere regolarmente a disposizione di Pioli per Fiorentina-Milan. Sarà, invece, out un altro prezioso giocatore milanista: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android