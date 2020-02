Teotino: “Paquetà non è più abituato a giocare nel Milan”

NEWS MILAN – Gianfranco Teotino, noto giornalista sportivo, ha parlato di Paquetà ai microfoni di Radio Sportiva.

Queste sono state le sue parole: “Paquetà si è disabituato a giocare nel Milan e con il Torino ha giocato in ruolo in cui non veniva schierato da tanto tempo. Ha sbagliato tanti passaggi ma ha provato a farli, quando si perde il ritmo partita si è sempre un po’ insicuri”.

Teotino ha aggiunto ancora: “Nonostante questo è stato comunque decisivo nell’azione del gol di Rebic fornendo il passaggio filtrante per Castillejo“. Per quel che riguarda il prossimo mercato estivo, il Milan sta seguendo da vicino 2 giocatori della Roma. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere>>>

