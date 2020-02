Calciomercato Roma – Smalling e Under in uscita: Milan vigile

CALCIOMERCATO ROMA – Il calciomercato non si ferma mai. Frase semplice che racchiude una grande verità. Ecco perché quest’oggi i colleghi di Sport Mediaset rilanciano una notizia riguardante la Roma e i suoi giocatori Cengiz Under e Chris Smalling.

Entrambi i giocatori non sono così sicuri di restare a far parte del club capitolino. Questo per varie motivazioni. Il turco Under è seguito da vari club della Bundesliga e in caso di non qualificazione alla prossima Champions League, la Roma potrebbe cederlo per fare cassa.

Per quanto riguarda invece il centrale Smalling, si cercherà di trattare con il Manchester United sul prezzo del riscatto che è fissato a 20 milioni. Qualora non dovessero esserci sconti, il riscatto difficilmente si concretizzerà. Su entrambi i giocatori, Zvonimir Boban e Paolo Maldini hanno riposto interesse e guardano le vicende con molta attenzione. Potrebbero essere loro i primi rinforzi del prossimo mercato estivo dei rossoneri.

