Calciomercato Milan – DS Eintracht: “Rebic-Silva, affari scollegati tra loro”

CALCIOMERCATO MILAN – Bruno Hübner, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, è stato intervistato da ‘Kicker‘ e, per l’occasione, ha rivelato la reale natura dell’operazione imbastita la scorsa estate con il Milan, vale a dire lo scambio biennale di prestiti tra l’attaccante croato Ante Rebic, finito in rossonero, e il centravanti lusitano André Silva, giunto alla corte delle ‘Aquile‘ di Adolf Hütter sulle rive del Meno.

“Abbiamo dovuto fare l’operazione negli ultimi minuti, quindi abbiamo optato per uno scambio di prestiti senza concordare alcuna somma per il riscatto. Inizialmente erano collegati, ma adesso sono assolutamente scollegati tra loro”, ha spiegato Hübner su Rebic e Silva, lasciando, dunque, aperti spiragli per l’acquisto di Rebic, da parte del club di Via Aldo Rossi, a titolo definitivo.

Se il Milan, infatti, volesse ingaggiare Rebic, non sarebbe automaticamente tenuto a cedere André Silva all’Eintracht Francoforte e, naturalmente, viceversa. Valutazioni più approfondite verranno fatte nel corso dei prossimi mesi. Intanto, sul fronte mercato, il Diavolo sembra pronto a riabbracciare, la prossima estate, un caro e vecchio amico … per i dettagli, continua a leggere >>>

