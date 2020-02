VIDEO MILAN – Ante Rebic, attaccante classe 1993, ha segnato, stasera, il suo 5° gol in campionato, 6° stagionale, per il Diavolo. Milan-Torino a ‘San Siro‘ è stata decisa da un guizzo del croato al 25′ del primo tempo. Vediamo il video su Rebic, giunto in rossonero in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, della redazione di ‘GazzettaTV‘.

