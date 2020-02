Verso Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Musacchio in panchina

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, in occasione di Fiorentina-Milan, gara valevole per l’anticipo serale della 25^ giornata di Serie A, nel cuore della difesa rossonera, al fianco del capitano Alessio Romagnoli, dovrebbe giocare nuovamente il giovane Matteo Gabbia.

Questo perché, come ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ questa mattina in edicola, sebbene abbia recuperato dall’indurimento al polpaccio accusato lunedì sera, a ‘San Siro‘, quando non è entrato in campo contro il Torino, il difensore centrale argentino Mateo Musacchio dovrebbe andare soltanto in panchina.

Chi giocherà, invece, da trequartista dietro Zlatan Ibrahimovic nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico rossonero Stefano Pioli? Il recuperato Hakan Çalhanoglu o il brasiliano Lucas Paquetá? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android