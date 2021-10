Porto-Milan, la probabile formazione rossonera in Champions League

La probabile formazione rossonera per Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Tante assenze

Mancheranno, infatti, titolari importanti quali il portiere Mike Maignan , il difensore Theo Hernández ed il fantasista Brahim Díaz (questi ultimi due fermati dal CoVid). Squalificato Franck Kessié e molto probabilmente fuori causa dalla sfida anche Ante Rebic per infortunio. Inoltre, non sono iscritti in lista UEFA per il girone Andrea Conti , Samu Castillejo e Pietro Pellegri.

La buona notizia, per mister Pioli, arriva dal recupero di Tiémoué Bakayoko che potrebbe, pertanto, essere convocato ed andare in panchina. In difesa, dubbio tra Davide Calabria e Fodé Ballo-Touré; in attacco Olivier Giroud favorito su Zlatan Ibrahimović per giocare dall'inizio. Questa, dunque, la probabile formazione rossonera per Porto-Milan di Champions League secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, schierata con il classico 4-2-3-1: