Calciomercato Milan – Rinnovo Pioli, sarà esercitata la clausola

Stefano Pioli è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022. Il club rossonero però vuole prolungare per un'altra stagione. Il punto

Gran parte dei meriti per il bel momento del Milan , secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, vanno ascritti al tecnico rossonero, Stefano Pioli . Un allenatore che, sin da quando ha preso in mano la guida della squadra, ha saputo risollevare le sorti di un Milan che sembrava alla deriva.

Riportandolo prima in Europa League, quindi in Champions League al termine di una splendida cavalcata. Ed ora, in questa stagione, a lottare per il vertice della classifica in Serie A, puntando dichiaratamente allo Scudetto. Motivo per cui Pioli merita il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2022.