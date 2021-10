Calciomercato Milan – Ecco il tuo bomber a parametro zero: le ultime

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti responsabili delle operazioni di calciomercato del Milan, sono sempre al lavoro, intenti a regalare al tecnico rossonero, Stefano Pioli, rinforzi per una squadra sempre più competitiva. Tanto in Italia quanto in Europa. Sebbene Maldini e Massara stiano lavorando per la sessione di trattative di gennaio, entrambi, con la giusta visione a lungo raggio, stanno già progettando quello che potrà essere il Diavolo nella stagione 2022-2023. In vista potrebbe esserci un colpo in attacco mica male.