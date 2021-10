Bakayoko, possibile convocazione per Porto-Milan di Champions League

Tiémoué Bakayoko ieri si è allenato in gruppo. Possibile una sua chiamata per Porto-Milan di domani sera in Champions League. Le ultime

Buone notizie per il tecnico rossonero Stefano Pioli in vista di Porto-Milan di Champions League. Infatti ieri si è allenato in gruppo Tiémoué Bakayoko: il centrocampista francese, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, dovrebbe essere già disponibile per la trasferta di domani sera, ore 21:00, allo stadio 'do Dragão'. Vedremo in giornata se sarà convocato o meno.

Bakayoko aveva esordito, nuovamente, in maglia rossonera lo scorso 12 settembre, a 'San Siro', in occasione di Milan-Lazio di campionato, entrando nella ripresa. Dopo pochi minuti, però, fu costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Rivelatosi, successivamente, una soffusione emorragica al muscolo soleo del polpaccio sinistro.

Dopo un periodo dedicato al recupero ed uno in cui si è allenato a parte, finalmente ieri Bakayoko è tornato ad allenarsi insieme a tutti gli altri compagni. L'ex Chelsea e Monaco, dunque, si candida per essere una preziosa alternativa di mister Pioli nelle rotazioni a centrocampo per i prossimi impegni di Serie A e Champions. Magari a partire da Porto-Milan di domani, terza partita del Gruppo B da vincere ad ogni costo.