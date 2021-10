Porto-Milan, Ibrahimovic si darà il cambio con Giroud al ‘do Dragão’

Zlatan Ibrahimovic guiderà l'assalto rossonero in Porto-Milan di Champions League di domani sera? Prevista staffetta con il francese

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come, in casa Milan, non ci sia neanche tempo di godersi la vittoria in rimonta (3-2) sull'Hellas Verona in campionato che è già tempo di rituffarsi, con cuore, mente e fisico, nell'atmosfera della Champions League.

Dopo aver perso le prime due partite del Gruppo B contro Liverpool (2-3) ed Atlético Madrid (1-2), dimostrando, però, in entrambi i casi di potersela giocare alla pari con le big d'Europa, il Milan è chiamato all'impresa allo stadio 'do Dragão' di Porto. Con una vittoria, terrebbe vivo il sogno di superare il girone e di qualificarsi agli ottavi di finale.

Sarà Zlatan Ibrahimovic a suonare la carica in Porto-Milan? Il 'CorSera' ha ricordato come lo svedese, nei 20' giocati sabato sera a 'San Siro', abbia mostrato una buona condizione, guidando il decisivo assalto finale con scatti e leadership. E tentando anche una rovesciata che ha rischiato di far venire giù lo stadio.

Non giocava da un mese, ha 40 anni suonati. Ma può dare il suo contributo fondamentale nella missione lusitana del Milan. Potrebbe partire titolare, dando il cambio ad Olivier Giroud a gara in corso. O viceversa. Quel che conta, però, è che il Milan di mister Stefano Pioli torni da Porto con tre punti che sarebbero di fondamentale importanza per il prosieguo della campagna europea. Milan, ecco il tuo bomber a parametro zero! Le ultime di mercato >>>