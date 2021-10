Rebic, solo una contusione. Ma salterà Porto-Milan di Champions League

Ante Rebic non ha riportato lesioni ai legamenti della caviglia. Ma salterà Porto-Milan di Champions League. Forse tornerà sabato a Bologna

I quotidiani sportivi in edicola questa mattina sottolineano come Ante Rebic, attaccante rossonero, possa saltare Porto-Milan di Champions League. La partita è in programma domani sera alle ore 21:00 al 'do Dragão' e valida per la terza giornata del Gruppo B. L'attaccante croato, uscito al 36' del primo tempo di Milan-Verona, fortunatamente non ha riportato lesioni capsulo-legamentose alla caviglia malconcia: ad ogni modo, molto difficile che riesca ad esserci per la trasferta in Portogallo.