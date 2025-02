Milan-Verona, le probabili formazioni: mezza rivoluzione per Conceicao

Nella giornata di sabato 15 febbraio , alle ore 20:45 , lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro del match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Verona di Paolo Zanetti , valido per la 26^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Archiviata la sconfitta contro il Feyenoord e con l'obiettivo di ribaltare il risultato al ritorno, i rossoneri potrebbero scendere in campo con una formazione rimaneggiata.

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre infatti una mezza rivoluzione come riferito da 'gazzetta.it'. In porta ci dovrebbe essere il solito Mike Maignan, mentre in difesa, sulle fasce, spazio a Kyle Walker a destra (è ancora infortunato Emerson Royal) e Theo Hernandez a sinistra. Al centro agiranno Malick Thiaw, dal momento in cui Fikayo Tomori è squalificato per il doppio giallo contro l'Empoli, e Matteo Gabbia. In mezzo al campo Youssouf Fofana, e Yunus Musah saranno coadiuvati sulle fasce da Riccardo Sottil e Alex Jimenez. In attacco, infine, il tandem formato da Joao Felix e Santiago Gimenez. Fuori, dunque, sia Christian Pulisic che Rafael Leao.