Milan-Verona, la probabile formazione di Juric: tante assenze / News

Milan-Verona, la probabile formazione di Juric

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Verona, match valido per la 7^ giornata di Serie A, è in programma questa sera a alle ore 20:45. I rossoblù si presenteranno a San Siro con il primato della miglior difesa: 3 gol subiti finora in 6 partite. Ivan Juric però, secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, dovrà fare a meno di diversi giocatori, in primis Davide Faraoni, l’anno scorso in gol proprio in casa del Milan. Guiderà l’attacco l’ex Nikola Kalinic, dietro di lui Mattia Zaccagni e Antonin Barak, reduce dalla doppietta contro il Benevento. La probabile formazione:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.

