Milan-Torino, la probabile formazione: rientrerà solo Tonali | Serie A News

Milan-Torino, la formazione rossonera: dentro Tonali

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Archiviato il k.o. interno, 1-3, contro la Juventus, il Milan di Stefano Pioli si prepara a ricevere l’altra squadra di Torino, i granata dell’ex tecnico Marco Giampaolo, per la 17^ giornata di Serie A. La gara sarà in programma sabato 9 gennaio, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come, rispetto alla formazione scesa in campo all’inizio contro la Juventus, rientrerà soltanto Sandro Tonali, che ha scontato il turno di squalifica. Il numero 8 del Milan riprenderà il suo posto in mezzo al campo al posto di Davide Calabria, che tornerà nel suo ruolo di terzino destro in luogo di Diogo Dalot.

L’unico dubbio, per Pioli, era quello di schierare Brahim Diaz o Jens Petter Hauge a sinistra, ma con l’infortunio di Hakan Calhanoglu potrebbero giocare entrambi.

Per Milan-Torino di sabato, inoltre, resteranno assenti Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimović, infortunati, nonché Rade Krunić ed Ante Rebić, che hanno contratto il CoVid_19 in questi giorni. Ecco, dunque, quale dovrebbe essere la probabile formazione rossonera per Milan-Torino, schierata come di consueto con il 4-2-3-1 da Pioli.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Musacchio, Frigerio, Colombo, D. Maldini. Allenatore: Pioli.