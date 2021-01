Calciomercato Milan – Haaland in rossonero? Ecco come! | News

Calciomercato A.C. Milan: Diavolo, sogno Haaland per l’estate

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Erling Braut Haaland, classe 2000, centravanti norvegese del Borussia Dortmund, è il grande sogno del Milan per la stagione 2021-2022. Lo ha rivelato il quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola. Haaland sarebbe un investimento di mercato che, chiaramente, qualora si concretizzasse, verrebbe effettuato non ora ma nella prossima estate di calciomercato dal Milan.

Haaland si è dimostrato una macchina da gol, tanto in Austria con il RB Salisburgo tanto in Germania con il BVB. Il suo costo? Circa 60 milioni di euro. La concorrenza, per il Diavolo, sarà molto folta. Il cannoniere scandinavo, infatti, piace a club del calibro di Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Barcellona.

Il Milan, dunque, è tagliato fuori dalla corsa al ragazzo? Tutt’altro. Certamente, l’operazione sarà molto difficile. Ma il Milan potrà contare su un alleato ‘a sorpresa’, quel Mino Raiola che, con il club di Via Aldo Rossi, ha in piedi tanti altri affari tra rinnovi di contratto (Gigio Donnarumma, Zlatan Ibrahimović, Alessio Romagnoli) e potenziali altri acquisti di suoi assistiti.

Paolo Maldini e Frederic Massara, quindi, proveranno a convincere Raiola a spostare Haaland in rossonero. Lui sì che sarebbe il perfetto sostituto di Ibra quando lo svedese deciderà di appendere le scarpette al chiodo. La forte amicizia con Jens Petter Hauge, suo connazionale ex Bodø/Glimt e compagno in Nazionale, potrebbe aiutare, ma non bastare.

Per far sì, infatti, che il Milan possa sperare di prendere Haaland, la condizione necessaria è che la squadra di Stefano Pioli centri, già in questa stagione, la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Allora sì che il sogno potrebbe persino diventare più concreto e reale. Calciomercato Milan: grande affare in vista per Maldini? Vai alla news >>>