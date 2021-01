Calciomercato Milan – Donnarumma e Calhanoglu, c’è molta fiducia / News

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA CALHANOGLU

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Donnarumma e Calhanoglu vicini alla firma

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Lo spogliatoio è compatto, c’è un ottimo clima e in campo tutto questo si vede. Il Milan non solo ha ritrovato un gioco, ma anche una squadra. I rossoneri sono sempre più compatti e i giocatori hanno l’unico obiettivo di far bene. Grande senso d’appartenenza che non si vedeva ormai da anni. Anche i giocatori che potrebbero essere distratti dalle questioni di mercato, sono concentrati a far bene.

È il caso, per esempio, di Gianluigi Donnarumma. Il portierone classe 1999 continua a essere decisivo sul campo con grandi interventi, eppure ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Teoricamente sarebbe libero di firmare con un qualsiasi altro club, ma il Milan si sente tranquillo. Gigio è tifoso rossonero da sempre, è cresciuto nel Milan e mai andrebbe via a costo zero. C’è ancora un po’ di differenza tra le parti, ma alla fine si arriverà all’accordo. Probabilmente sarà un accordo “momentaneo”, di due anni. Una soluzione che permette a Gigio di valutare se la crescita del Milan sia stata davvero definitiva e che permette al Milan di poter alzare l’offerta in futuro in caso di ritorno ad alti livelli.

Discorso simile per Hakan Calhanoglu. Il classe 1994 ha il contratto in scadenza a fine stagione e anche lui sarebbe libero di accordarsi con un altro club. Eppure non lo fa e il Milan è tranquillo. Calhanoglu è stato uno dei giocatori che più hanno fatto da leader in questo inizio di stagione. Anche ieri, nonostante una caviglia dolorante, è sceso in campo e lo ha fatto alla grande. C’è una piccola differenza tra domanda e offerta, ma alla fine il rinnovo si farà.

È in questo senso che Frederic Massara, ieri, si è detto molto fiducioso. Il Milan sa di avere non solo dei grandi campioni, ma dei grandi professionisti. Né Calhanoglu né Donnarumma hanno intenzione di andare via a costo zero e il Milan è pronto a fare anche un piccolo sforzo per cercare di accontentarli.

KABAK IN VENDITA: LE ULTIME >>>