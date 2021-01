Milan-Torino, Massara: “Speranzosi sui rinnovi. Acquisti? La prossima settimana”

Milan-Torino, le parole di Massara nel pre-partita

MILAN-TORINO ULTIME NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima del match di ‘San Siro‘, Milan-Torino. La gara è valida per la 17^ giornata della Serie A 2020-2021.

Queste le dichiarazioni di Massara: “La convocazione di Ibra e Calhanoglu? Questa è una squadra con un grande spirito. Loro sono dei leader che non fanno mai mancare il loro apporto, vedremo se ci sarà bisogno di un loro contributo dalla panchina. Chiaramente la condizione di Ibra non è al massimo e non ha molti minuti nelle gambe. Anche Calha è a disposizione e può giocare. Ha preso una botta”.

Sul mercato: “Diamo fiduciosi sul discorso rinnovi, Dialoghiamo con gli agenti e sappiamo che Donnarumma e Calhanoglu sono professionisti straordinari. Siamo speranzosi di poter avanzare e avere notizie il prima possibile. Acquisti Simakan e Meité? Sono molti i nomi accostati al Milan. Valutiamo diverse posizioni e parliamo con Pioli se aggiungere calciatori all’organico. Il mercato è ancora lungo.. lo vedremo nella prossima settimana”.

Calciomercato Milan – Per il difensore è duello con il Barcellona. Vai alla news >>>