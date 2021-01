Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma in difesa. Le novità | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: ritorno di fiamma in difesa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan continua a cercare un difensore centrale che possa essere utile sia in questa stagione e sia nella prossima. Come tutti sanno, ormai, l’obiettivo è Mohamed Simakan, ma la giornata di ieri ha riservato un colpo di scena.

Lo Strasburgo, infatti, ha comunicato che il difensore centrale dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia al ginocchio, che lo farà stare due mesi fuori. Paolo Maldini, però, non ha escluso comunque il suo acquisto: “Non è detto che sia tramontata, è un ragazzo che conosciamo bene già dallo scorso mercato. Le cose perché riescano si devono fare in due e al momento non c’è niente”.

In ogni caso, bisogna per forza di cose considerare altri nomi. Oltre a Ozan Kabak dello Schalke 04, ci sarebbe nel mirino anche Kristoffer Ajer del Celtic. Il difensore è accostato da diversi mesi al Milan, che tra l’altro l’ha affrontato nel girone di Europa League, avendo dunque avuto la possibilità di osservarlo da vicino. I giudizi sono stati positivi, e quindi non è escluso che Maldini e Massara possano affondare il colpo già in questa sessione di mercato.

Ajer ha un costo di 15-20 milioni, ma il club rossonero ha una carta da giocarsi. Stiamo parlando di Diego Laxalt, terzino che sta facendo bene con il Celtic e che potrebbe rimanere anche nelle prossime stagioni. L’uruguaiano dunque potrebbe servire proprio per abbassare il prezzo di Ajer, in modo da rendere l’acquisto sostenibile da parte del club rossonero. Insomma, la partita è tutta da giocare, ma il norvegese può essere il nome giusto per la difesa del Milan. Calciomercato Milan: vice Ibrahimovic, ci pensa Raiola. VAI ALLA NOTIZIA>>>