Milan-Torino, Di Marzio: “Calhanoglu out, caviglia gonfia. Le ultime” / News

Milan-Torino, Calhanoglu infortunato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Piove sul bagnato in casa Milan. Stefano Pioli, in vista del match contro il Torino, dovrà fare a meno anche di Hakan Calhanoglu. Il turco si aggiunge ad una lunghissima lista di indisponibili tra infortuni e Covid. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito il dubbio pomeridiano di un forfait si è trasformato in certezza. La caviglia del turco è ancora gonfia dopo il trauma subito nel match di ieri sera contro la Juventus. Il numero 10 si sottoporrà a controllo nei prossimi giorni in attesa che l'edema si sgonfi. Soltanto a quel punto si potranno stabilire i tempi di recupero.