Milan-Juventus 1-3: gol e highlights (16^ giornata Serie A) | Video

Milan-Juventus 1-3: gol e highlights del match di ‘San Siro’

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Prima sconfitta stagionale del Milan di Stefano Pioli. Il Diavolo perde l’imbattibilità stagionale, ma conserva la vetta della classifica in Serie A. Si tratta del primo k.o., in generale, dopo 27 risultati utili consecutivi in campionato.

Di più, però, non si poteva chiedere a questo Milan, presentatosi al cospetto della Juventus senza Matteo Gabbia, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, Rade Krunić, Alexis Saelemaekers, Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović. Mattatore dell’incontro è stato Federico Chiesa, autore di due gol (18′ e 62′). Nel mezzo, il gol di Davide Calabria (41′) per il Diavolo e, nel finale, la rete che ha chiuso il match, siglata da Weston McKennie (76′).

La Juventus di Andrea Pirlo, così, rientra in piena corsa per lo Scudetto. Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Milan-Juventus di ‘San Siro‘!

Calciomercato Milan: grande affare in vista per Maldini? Vai alla news >>>