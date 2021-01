Milan-Juventus 1-3, Pioli: “Troppe sette assenze” | Serie A News

Milan-Juventus 1-3: l’analisi post-partita di mister Pioli

MILAN-JUVENTUS ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l’esito di Milan-Juventus 1-3 di ieri sera a ‘San Siro‘. Milan che, nonostante il k.o. rimediato in casa contro la squadra di Andrea Pirlo, resta primo nella classifica di Serie A.

Un Pioli soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi, quello che si è presentato ai microfoni delle televisioni. Anche perché, a ben vedere, il Milan non perdeva da 304 giorni in campionato, dove era reduce da ben 27 partite utili consecutive. Considerando come ieri il Diavolo si presentasse all’appuntamento con la ‘Vecchia Signora‘ privo di ben 7 calciatori, le attenuanti per la prima sconfitta stagionale in Serie A possono essere davvero molte.

“Sette assenze sono tante, ma non abbiamo perso l’identità – ha commentato Pioli su Milan-Juventus, come si può leggere su ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola -. La squadra avrebbe potuto spaventarsi quando ha saputo che sarebbero mancati altri due giocatori (Rade Krunić ed Ante Rebić, trovati nella notte positivi al CoVid_19, n.d.r.), ma non ha avuto paura. Abbiamo certi valori ed abbiamo tenuto bene il campo”.

“La Juventus ha vinto 9 Scudetti di seguito, ha grandi qualità – ha proseguito Pioli -, però abbiamo tenuto testa con convinzione e forza. La loro qualità ci ha penalizzato sui gol, anche se avremmo potuto essere più attenti. Nello spogliatoio ho dato ai giocatori una pacca sulla spalla, se la meritavano. Da tanto non vivevamo le brutte sensazioni di una sconfitta. Siamo una squadra forte, mi porto dietro qualche rimpianto”.

Infine, sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimović, assente per questo Milan-Juventus, Pioli ha detto: "Sta meglio, ma la prossima partita è sabato …. Credo che a Cagliari ci sarà".