GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 7 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina alla vittoria, 1-3, della Juventus di Andrea Pirlo in casa del Milan di Stefano Pioli. Mattatore della serata, Federico Chiesa, autore di una doppietta decisiva. I bianconeri rientrano, così, in lotta per il titolo. Il Diavolo, che ha giocato all’ultimo anche senza Rade Krunić ed Ante Rebić, ad ogni modo, resta momentaneamente al primo posto in classifica in Serie A.

Quindi, tra taglio alto e basso, il commento alla giornata di campionato. Sconfitta interna, 1-2, del Napoli contro lo Spezia e ira di Gennaro Gattuso. Perde anche l’Inter, sempre 1-2, a ‘Marassi‘ contro la Sampdoria ed il tecnico Antonio Conte invoca il mercato. Bene, invece, Roma ed Atalanta. Il Parma esonera Fabio Liverani e richiama in panchina Roberto D’Aversa. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>