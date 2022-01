Milan-Spezia, la probabile formazione di Thiago Motta | Serie A News

Domani sera lo Spezia sarà ospite del Milan a San Siro: ecco come potrebbero scendere in campo i ragazzi di Thiago Motta contro i rossoneri

Domani sera, alle 18.30, lo Spezia sarà ospite del Milan . La gara verrà disputata allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' e sarà valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A. Riguardo le scelte di formazione di Thiago Motta , l'allenatore dei bianconeri dovrà fare a meno di Colley e Leo Sena, mentre potrebbe aver recuperato dal virus gastrointestinale Nzola. Ecco, dunque, quale potrebbe essere la probabile formazione di Thiago Motta.

La squadra ligure dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 con Provedel tra i pali. Difesa a tre che dovrebbe essere composta da Amian, Erlic e Nikolau. A centrocampo si giocano un maglia da titolare Kovalenko, Kiwior e Sala. Sulle fasce dovrebbero agire Reca e Gyasi, mentre le mezze ali saranno, molto probabilmente, Maggiore e Bastoni. In attacco potrebbero partire dal primo minuto Manaj e Nzola, al momento in vantaggio su Verde e Agudelo.