Milan-Monza, le probabili formazioni: Camarda titolare dal primo minuto? I ballottaggi

Domani sera si prospetta una serata speciale per San Siro. Oltre a Milan-Monza, ultima partita di campionato, sarà, forse, il momento dei saluti per alcuni giocatori rossoneri e per Sergio Conceicao. Oltre agli addii, San Siro sarà il teatro della grande protesta rossonera, che intende esprimere il proprio disappunto per una stagione a dir poco disastrosa. Nonostante il clima non sia dei migliori, l'obiettivo sarà onorare gli ultimi 90 minuti rimasti. Andiamo a vedere quali sono tutti i dubbi di Conceicao in vista dell'ultimo match.