Milan-Lazio, le probabili formazioni: Conceicao spiazza sulla trequarti

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre una sorpresa sulla trequarti come riferito da 'Sky Sport'. In porta il solito Mike Maignan, mentre in difesa, sugli esterni, potrebbero giocare Alex Jimenez a destra (dal momento in cui Kyle Walker non ha ancora recuperato) e Theo Hernandez a sinistra. Al centro invece ci saranno Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic. In mezzo al campo spazio a Yunus Musah e Youssouf Fofana, mentre sulla trequarti Christian Pulisic e Rafael Leao al fianco a Tijjani Reijnders. In attacco, infine, ci sarà Santiago Gimenez. Il pupillo del tecnico lusitano Joao Felix partirà dalla panchina.