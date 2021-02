Milan-Crotone, le probabili formazioni del match | Serie A News

Milan-Crotone, le probabili formazioni di ‘San Siro’

Milan-Crotone, ecco le probabili formazioni del match di ‘San Siro‘! La gara odierna, valida per la 21^ giornata di Serie A, vede il Milan di Stefano Pioli costretto a vincere per operare il controsorpasso sull’Inter. I nerazzurri, infatti, vincendo 0-2 a Firenze venerdì sera, si sono momentaneamente presi la vetta della classifica del campionato.

Il Crotone di Giovanni Stroppa, dal canto suo, è obbligato ad andare a punti nella pur difficile trasferta meneghina. Gli Squali, infatti, occupano l’ultima posizione della graduatoria e, per scongiurare l’incubo di una pronta retrocessione, dovranno vendere cara la pelle a Milano, dove hanno già perso 2-6 contro l’Inter qualche settimana fa.

I rossoneri si presentano all’appuntamento privi di Simon Kjær, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali e Brahim Díaz. Inaspettate le assenze dei due centrocampisti, soprattutto quella del franco-algerino che, nei giorni scorsi, era dato per sicuro titolare del match. Fikayo Tomori sostituirà Kjær nel cuore della retroguardia del Milan, mentre sarà Soualiho Meïte a giocare in luogo dell’ex empolese. Torna a disposizione Hakan Çalhanoğlu, ma partirà dalla panchina.

I rossoblu, invece, dovranno fare a meno del talento di Junior Messias, squalificato. In difesa, dovrebbe giocare sicuramente Vladimir Golemić, che, per stazza, è il più adatto a marcare Zlatan Ibrahimović. A centrocampo, allarme rientrato per Pedro Pereira ed Eduardo Henrique, che dovrebbero giocare dal 1′. In attacco, infine, probabile che venga concesso spazio dall’inizio ai due nuovi arrivati, vale a dire Adam Ounas e Samuele Di Carmine.

Queste, dunque, le probabili formazioni di Milan-Crotone di oggi a ‘San Siro’.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Meïte, Kessié; Saelemaekers, R. Leão, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kalulu, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Krunić, D. Maldini, Mandžukić. Allenatore: Pioli.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemić, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Benali, Reca; Ounas, Di Carmine. A disposizione: Festa, Crespi, Magallán, D’Aprile, Rispoli, Rojas, Marrone, Petriccione, Vulić, Simy, Rivière. Allenatore: Stroppa.

