Milan-Bologna, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-27: il Diavolo deve rispondere alle vittorie di ieri sera della Lazio, del Como e della Roma e deve fare ancora i conti con i tanti infortuni. Ancora non ci sono certezze sulle scelte di Amorim: ecco le probabili formazioni di Milan-Bologna da SkySport.

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Le scelte di Raffaele Palladino per il Bologna

BOLOGNA (3-4-2-1), la probabile formazione:Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino.

Raffaele Palladino prepara il 3-4-2-1: Darmian confermato in difesa con Casale in vantaggio su Heggem per completare il reparto con Theate. A centrocampo dubbio tra Ferguson e Moro per affiancare l'ex di giornata, ovvero Tommaso Pobega. Odgaard favorito su Dovbyk in attacco, mentre alle sue spalle dovrebbero giocare Bernardeschi e Cambiaghi.

L'emergenza di Ruben Amorim e i dubbi verso il derby

Ancora tanti dubbi per Ruben Amorim in vista della sfida di San Siro: il Milan non recupera nessuno e dovrà fare a meno di 6 titolari. Gabbia, Gila, Chukwueze, Moreira, Rabiot e Saelemaekers non sono disponibili come contro l'Udinese. A queste assenze si aggiunge quella di Loftus-Cheek, fuori dopo l'infortunio subito contro l'Udinese. La struttura del Milan dovrebbe essere simile: sempre un 4-4-1-1 con qualche cambio possibile anche in vista del derby contro l'Inter del 31 ottobre.

In difesa confermato Tomori terzino destro, con Estupiñán che dovrebbe tornare a sinistra. De Winter confermato, mentre c'è il dubbio tra Pavlovic e Diawara: il serbo potrebbe anche riposare. Nessun dubbio in mediana anche per le poche scelte: Modric a riposo, dentro Musah insieme a Jashari con Hutchinson e Bartesaghi come ali. Dubbi in attacco: Pulisic dovrebbe partire dalla panchina e fare spazio a Cisse. Gonçalo Ramos dovrebbe giocare titolare, ma non è ancora detto: ci sono possibilità anche per Francesco Camarda.

MILAN (4-4-1-1), la probabile formazione:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupiñán; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Goncalo Ramos. All. Amorim.

Il Milan ha giocato molto bene con questo sistema tattico contro l'Udinese, ma servirà riuscire a mantenere lo stesso livello, anzi aumentarlo visto che il Bologna è sulla carta più in forma dei bianconeri. Rotazioni inevitabili visto che sabato c'è il derby e poche scelte a disposizione per Ruben Amorim, che deve continuare a fare i conti con i tanti indisponibili.