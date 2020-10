Europa League – Milan-Sparta Praga, la probabile formazione rossonera

Milan-Sparta Praga di Europa League: la probabile formazione di Pioli

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto su Milan-Sparta Praga. La gara, in programma domani pomeriggio alle ore 18:55, è valida per la 2^ giornata del Gruppo H di Europa League. Ed il tecnico Stefano Pioli studia già la probabile formazione rossonera.

Confermato, logicamente, il modulo: come di consueto, sarà il 4-2-3-1. In porta, vista l’assenza di Gigio Donnarumma (positivo al coronavirus), toccherà nuovamente a Ciprian Tătărușanu, nonostante la pessima prestazione offerta tra i pali della porta del Diavolo in occasione di Milan-Roma di lunedì sera a San Siro.

In difesa, possibile che giochi Diogo Dalot a destra al posto di Davide Calabria. Per il resto, confermati Simon Kjær, Alessio Romagnoli e Theo Hernández, soprattutto per mancanza di alternative. Mateo Musacchio sta recuperando dall’infortunio, mentre Matteo Gabbia è ancora positivo al CoVid_19.

Avrebbe bisogno di rifiatare, in realtà, Theo Hernández, apparso un po’ stanco contro i giallorossi. L’unica soluzione sarebbe quella di far ‘traslocare’ uno tra Dalot e Calabria sul versante mancino. A centrocampo, dentro Sandro Tonali, presumibilmente in coppia con Ismaël Bennacer. In questo modo, tirerebbe un po’ il fiato Franck Kessié, uno di quelli che gioca di più in questo Milan.

Nella probabile formazione rossonera per Milan-Sparta Praga di Europa League, poi, si passa ad esaminare la trequarti. Scalpita Brahim Díaz, rimasto in panchina 90′ contro la Roma. Il fantasista spagnolo potrebbe giocare dal 1′ al posto di Hakan Çalhanoğlu, alle spalle dell’unica punta Zlatan Ibrahimović. Sugli esterni, favoriti Alexis Saelemaekers e Rafael Leão su Samu Castillejo e Rade Krunić.

Questa, dunque, la probabile formazione del Diavolo per Milan-Sparta Praga di Europa League, schierata con il 4-2-3-1: G. Donnarumma; Dalot, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimović. RINNOVO DONNARUMMA, LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO >>>