TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 28 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 28 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, in copertina, parla di Juventus-Barcellona di Champions League. In casa bianconera, ancora out Cristiano Ronaldo per coronavirus: salta il duello con Lionel Messi. Improbabile anche il recupero di Leonardo Bonucci. In alto, sotto la testata, il commento ai due pareggi delle squadre italiane impegnate ieri sera.

L’Inter non è andata oltre lo 0-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk; l’Atalanta ha conquistato, in rimonta, il 2-2 interno contro l’Ajax. In basso, infine, spazio alla Coppa Italia. Ieri Bologna e Sampdoria qualificate al turno successivo. Oggi dodici partite, tra cui Torino-Lecce.

