Sampdoria-Milan 1-2, le pagelle di Leao a confronto: si passa da 4 a 6

Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata di Serie A, ha lasciato spunti molto positivi in casa rossonera. Quando gli episodi sembravano andare totalmente contro, la squadra di Stefano Pioli ha reagito da grande squadra, tirando fuori tutta la mentalità che gli ha permesso di conquistare il 19° scudetto. Oltre a tutto questo rimane l'amaro in bocca per l'espulsione di Rafael Leao, che salterà dunque per squalifica il big-match contro il Napoli, in programma domenica 18 settembre a San Siro. Il portoghese è risultato come sempre decisivo, facendo partire l'azione che ha portato al primo gol di Junior Messias. Una partita a due facce: ma il rosso ha davvero rovinato tutto ciò che ha creato in precedenza?