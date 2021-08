Pagelle Valencia-Milan 0-0 (5-3 d.c.r.): Brahim Diaz tesse, Castillejo disfa

Si è appena conclusa Valencia-Milan, quarta amichevole del pre-campionato per i rossoneri. Al 'Mestalla' finisce 0-0 nei tempi regolamentari. Per assegnare il 'Trofeo Naranja' c'è bisogno di ricorrere ai calci di rigore. Dagli undici metri errore di Krunic decisivo per la vittoria degli spagnoli. Tra i migliori della squadra di Pioli troviamo sicuramente Brahim Diaz, autore di una prova magistrale. Lo spagnolo è illuminante con le sue giocate per i compagni. Bene anche Ballo-Touré e i due centrali difensivi, Tomori e Romagnoli. In crescita Tonali e Leao. Male invece Castillejo e Conti sulla destra, così come il subentrato Rade Krunic, segnalatosi per un intervento killer su Gaya e per il rigore sbagliato nella serie finale. Ecco le pagelle di Valencia-Milan.