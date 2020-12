Pagelle Milan-Parma, i voti di Tuttosport: Calhanoglu, notte stregata

Milan-Parma 2-2: i voti di ‘Tuttosport’

PAGELLE MILAN-PARMA – 2-2, ieri sera a ‘San Siro‘, tra Milan e Parma. Il Diavolo mantiene il primato nella classifica di Serie A, ma perde terreno sulle dirette inseguitrici. Vediamo voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Pagelle Milan-Parma, il migliore in campo e il giudizio sul mister

Theo Hernández, voto 7,5: “Primo tempo più attendista, poi torna martello pneumatico e trova anche una doppietta che vale oro”. Quindi, Stefano Pioli, voto 6: “Vista la quantità di sfiga che gli è capitata addosso in una sola serata, il pareggio è preziosissimo”.

Pagelle Milan-Parma, sfortunato Çalhanoğlu e conferma Calabria

Hakan Çalhanoğlu, voto 7: “Due traverse ed un palo, tra il primo ed il secondo tempo, a testimoniare che la serata non è tra le più fortunate”. Quindi, Davide Calabria, voto 6,5: “Gervinho è un brutto cliente. Eppure non rinuncia alle sue escursioni. Chissà se ci fosse stato lui su Gervinho se l’ivoriano sarebbe comunque riuscito a crossare per il primo gol di Hernani. Altra buona gara”.

Pagelle Milan-Parma, quattro sufficienze tra i rossoneri

Voto 6, quindi, del quotidiano torinese per Gigio Donnarumma (“Non può che osservare il tiro di Hernani ed il colpo di testa di Jasmin Kurtić”), Pierre Kalulu (“Ottimo secondo tempo”), Alessio Romagnoli (“Spettatore aggiunto”) ed Ismaël Bennacer (“La bacchetta di direttore d’orchestra non si è arrugginita”).

Pagelle Milan-Parma, ecco chi avrebbe dovuto fare di più

Voto 5,5 poi, per Franck Kessié (“Arretra troppo e non si avvede di Hernani che riceve l’assist di Gervinho sul dischetto”), Samu Castillejo (“Sfortunatissimo sul gol annullato: sarà stato un centimetro o poco più”), Brahim Díaz (“Non incide più di tanto, però la classe innata gli consente di azzeccare un tiro a giro che si stampa all’incrocio più lontano”) e Jens Petter Hauge (“Gli manca lo spunto vincente, fa solo il compitino”).

Pagelle Milan-Parma, il peggiore in campo

Ante Rebić, voto 5: “Sinceramente ci aspettavamo che fosse lui uno dei giocatori a rimanere nello spogliatoio, visti i due cambi nell’intervallo”. Calciomercato Milan, individuato il vice di Zlatan Ibrahimovic >>>