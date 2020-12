Milan-Parma, Kessié: “Mai chiesto di andare via da qui. Su Pioli …”

Milan-Parma, le dichiarazioni post-partita di Kessié

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Franck Kessié, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Parma, posticipo dell’11^ giornata di Serie A disputatosi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Kessié.

“Ha ragione il mister, non siamo usciti dal campo soddisfatti. Era una partita che avremmo dovuto vincere. Però abbiamo lottato fino alla fine e preso un pareggio. Se è il momento migliore della mia carriera? E’ arrivato un nuovo allenatore, sono arrivati nuovi giocatori …”.

“Il mister è stato bravo a creare la coesione tra di noi. Ha fatto di tutto per farci arrivare a questo punto oggi. Non ho mai chiesto di andare via, né la società mi ha chiesto di andare via. Ho un contratto e starò qui fino alla fine”, ha concluso Kessié. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>