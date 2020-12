Pagelle Milan-Parma, i voti del CorSport: Calhanoglu, pali ed assist

Milan-Parma 2-2: i voti del ‘Corriere dello Sport’

PAGELLE MILAN-PARMA – 2-2, ieri sera a ‘San Siro‘, tra Milan e Parma. Il Diavolo mantiene il primato nella classifica di Serie A, ma perde terreno sulle dirette inseguitrici. Vediamo voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate dal ‘Corriere dello Sport‘ questa mattina in edicola.

Pagelle Milan-Parma, il migliore in campo

Theo Hernández, voto 8: “Spinge come un forsennato per creare superiorità numerica in zona offensiva. Trova la prima doppietta stagionale e salva il suo Milan. Prima vola in cielo e stacca di testa, poi con una staffilata che trafigge Luigi Sepe al 90′”.

Pagelle Milan-Parma, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6: “Milan meno lucido del solito, ma riesce comunque ad acciuffare un pari importante”.

Pagelle Milan-Parma, Çalhanoğlu sugli scudi

Hakan Çalhanoğlu, voto 7: “Sempre nel vivo del gioco, colpisce una traversa con una bella conclusione dalla distanza e poi prende un altro legno su calcio di punizione. Pure un legno nella ripresa. Assist perfetto per la testa di Theo Hernández”.

Pagelle Milan-Parma, una sfilza di sufficienze

Ben sei calciatori del Milan, secondo il quotidiano romano, hanno meritato il 6 in pagella per la prestazione offerta contro il Parma. Si comincia con Gigio Donnarumma (“Subisce pochi tiri, ma due sono fatali: entrambi in gol”), si prosegue con Davide Calabria (“Si propone spesso in avanti trovando qualche guizzo interessante”) e Pierre Kalulu (“Non riesce a fermare Gervinho nell’azione del vantaggio dei ducali. Poi gioca una gara sicura e senza grosse sbavature”).

Quindi, è il turno di Alessio Romagnoli (“Fa il suo, senza grosse macchie”), Sandro Tonali (“Entra bene, si fa sentire in un momento di stanca dei rossoneri”) ed Ante Rebić (“Continua a non segnare ma fa tantissimo lavoro per i compagni. Si batte come un leone, ma deve rimandare l’appuntamento con la rete”).

Pagelle Milan-Parma, ecco chi poteva dare di più

Voto 5,5 del ‘CorSport‘ per Ismaël Bennacer: “In ritardo nella chiusura su Jasmin Kurtić in occasione del raddoppio dei ducali. Meno sciolto del solito nel costruire la manovra offensiva, esce per infortunio”. Stesso voto per Franck Kessié: “Sul primo gol del Parma lascia libero Hernani di calciare da pochi metri. Meno lucido rispetto ad altre partite”.

5,5 anche per Samu Castillejo (“Gli viene annullato un gol ma per il resto del primo tempo non si rende più pericoloso. Tanto lavoro oscuro ma poca incisività. Pioli lo cambia al termine del primo tempo”) e Rafael Leão: “Tenta qualche giocata di fino ma poche volte ha avuto la meglio sulla difesa del Parma”.

Pagelle Milan-Parma, le note dolenti

I peggiori in campo del Milan sono stati, per il quotidiano romano, Brahim Díaz e Jens Petter Hauge. Entrambi hanno rimediato un 5 in pagella. Lo spagnolo perché “in difficoltà nel trovare la zolla giusta, sbaglia sempre l’ultimo passaggio. Autore di una bella giocata quando effettua un tiro a giro che si stampa sul palo”. Il norvegese perché “è la brutta copia del giocatore ammirato in Europa League. È apparso stanco”. Calciomercato Milan, individuato il vice di Zlatan Ibrahimovic >>>