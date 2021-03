Pagelle Milan-Napoli, i voti del CorSport: Krunic non c’è

Milan-Napoli 0-1: i voti del ‘Corriere dello Sport’

Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A, è terminato 0-1 per gli uomini dell’ex rossonero Gennaro Gattuso. Decisiva una rete di Matteo Politano in contropiede al 49′. Ora, per i rossoneri, torna a rischio anche la zona Champions League. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori del Milan nelle pagelle pubblicate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Napoli, il migliore in campo

Theo Hernández, voto 6,5: “Non manca mai la sua spinta, però ha la vita dura difensivamente parlando. Politano lo attacca insieme a Di Lorenzo ed in quei momenti anche lui va un po’ in difficoltà. Sul gol, è sbilanciato in avanti e non riesce a recuperare su Politano. Nel finale si procura un rigore che Pasqua non fischia”.

Pagelle Milan-Napoli, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 5,5: “Stavolta le assenze pesano tutte quante”.

Pagelle Milan-Napoli, buona prova di Tonali

Sandro Tonali, voto 6,5: “Si alterna con Kessié nell’avvio della manovra, arretrando tra i due centrali. In questo modo, i due mediani non sono mai in orizzontale. È sempre presente nel gioco ed anche i suoi calci piazzati arrivano a destinazione”.

Pagelle Milan-Napoli, più di qualcuno strappa la sufficienza

Voto 6, poi, per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (“Devia il tiro di Zieliński, gli manca invece la spinta per andare a prendere il tiro strozzato di Politano. Altra paratona su Fabián Ruiz”), Fikayo Tomori (“Una sola disattenzione in tutto il primo tempo. Da quel momento non commette più errori”) e Matteo Gabbia (“Non giocava dal 13 dicembre e torna accanto ad un nuovo compagno, arrivato quando lui era infortunato: attenuanti che valgono”).

Ma anche per Soualiho Meïte (“Dà forza all’azione finale del Milan, spingendo la squadra sempre più su”), Rafael Leão (“Ha due mezze occasioni. La prima se la fa respingere da Ospina, la seconda se la fa parare. Sono spunti isolati: dovrebbe dare di più”) e Brahim Díaz (“Dà vivacità all’attacco del Milan, andando vicino al gol del pareggio”).

Pagelle Milan-Napoli, Çalhanoğlu fuori fase

Voto 5,5, quindi, per Alexis Saelemaekers (“Dei nuovi entrati è quello che si vede meno”) e Hakan Çalhanoğlu (“Rientra dopo tre partite e gli mancano guizzo, ritmo e velocità. Non incide nella manovra”).

Pagelle Milan-Napoli, le note dolenti

Voto 5, infine, per Diogo Dalot (“Quando Insigne lo punta, spesso lo salta. Suo il primo errore sul gol del Napoli, con il passaggio troppo corto per Castillejo”), Franck Kessié (“Stavolta è fuori partita: quando il Napoli alza il ritmo, va in affanno. Nell’azione del gol, sbaglia il tempo di uscita su Zieliński: un errore non da lui”) e Rade Krunić (“Non entra proprio in partita”).

Ma anche per Ante Rebić (“Perché apre bocca? Perché si fa cacciare in quei minuti finali in cui il Milan si sta avvicinando sempre di più al pareggio?”) e Samu Castillejo (“Scarso il suo contributo, sia in fase d’attacco che di supporto a Dalot. Ma il guaio vero lo combina sul gol del Napoli, quando si fa anticipare da Hysaj”). È lo spagnolo, per la ‘rosea‘, il peggiore in campo della partita. In Spagna scrivono di un’offerta di 30 milioni del Milan per un top player >>>