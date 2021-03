Milan-Napoli 0-1: gol e highlights (27^ giornata Serie A) | Video

Milan-Napoli 0-1: gol e highlights del match di ‘San Siro’

Perde ancora in casa il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, adesso, sentono il fiato sul collo della Juventus, che si avvicina pericolosamente in classifica, così come l’Atalanta. A ‘San Siro‘ Milan-Napoli finisce 0-1.

Decide un gol, al 49′, di Matteo Politano. Bella azione in contropiede degli azzurri di Gennaro Gattuso, abili ad andare in porta con un’apertura di Piotr Zieliński per il suo esterno offensivo che, in velocità, brucia Theo Hernández e batte Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Nel finale il Milan prova il forcing, ma non sortisce risultati. Anzi. L’arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli (RM) nega un penalty clamoroso proprio al terzino francese, colpito duro dall’ex Tiémoué Bakayoko in area di rigore del Napoli. Al 92′, qualche parola di troppo di Ante Rebić verso il direttore di gara e rosso diretto per il croato.

Rivediamo, nel consueto video tratto dal canale ‘YouTube‘ ufficiale della Lega Serie A, gol e highlights di Milan-Napoli, gara disputatasi a ‘San Siro‘.

